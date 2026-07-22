







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日、フィラデルフィア・フィリーズと戦い10-7で敗れた。先発のエメ・シーハン投手はまたもピリッとしない投球になってしまったが、もうしばらくは起用せざるを得ないかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同戦のシーハンは初回に招いた無死一、二塁のピンチこそ無失点で切り抜けたものの、続く2回に一挙4点を失った。その後、打線が3点を返して迎えた6回にも1点を失い、5.1回6失点、被安打8、四死球2、6奪三振で今季7敗目を喫した。











同メディアはまず、「彼には十分にチャンスを与えている。本人も含め、誰もが望んでいるような安定感はまだ出せていない。それでも他に選択肢がない限り、これからも彼を先発マウンドに送り出すつもりだ」というロバーツ監督のコメントを紹介。



続けて、「仮にシーハンを先発ローテから外そうとしても、少なくとも現時点では簡単な話ではない。球団は大谷の膝の故障を考慮して投手としての調整を一時中断させており、先発ローテも5人体制に絞っている。今後も期待どおりの投球を続けられなければ、いずれ先発から外される可能性はある。だが、チーム事情や現時点で適切な代役がいない現状を考えれば、当面は先発ローテに残り続けることになりそうだ」と記している。



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