読売ジャイアンツの門脇誠【写真：産経新聞社】

　

プロ野球　最新情報（最新ニュース）

　日本野球機構は22日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。

セ・リーグ

【登録】

阪神　　　　　投手　　早川　太貴

DeNA　　　　 投手　　藤浪　晋太郎

巨人　　　　　投手　　E．ルシアーノ

巨人　　　　　投手　　平内　龍太

巨人　　　　　内野手　石塚　裕惺

巨人　　　　　内野手　小濱　佑斗

中日　　　　　投手　　三浦　瑞樹

中日　　　　　内野手　樋口　正修

ヤクルト　　　投手　　荘司　宏太

 

　

 

【抹消】

阪神　　　　　投手　　下村　海翔

巨人　　　　　投手　　山﨑　伊織

巨人　　　　　投手　　A．バルドナード

巨人　　　　　内野手　吉川　尚輝

巨人　　　　　内野手　門脇　誠

中日　　　　　投手　　松葉　貴大

中日　　　　　内野手　田中　幹也

広島　　　　　投手　　岡本　駿

ヤクルト　　　投手　　山野　太一

ヤクルト　　　投手　　大西　広樹

 

※8月1日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

パ・リーグ

【登録】

ソフトバンク　捕手　　山本　祐大

日本ハム　　　内野手　有薗　直輝

オリックス　　投手　　田嶋　大樹

楽天　　　　　投手　　早川　隆久

西武　　　　　投手　　山田　陽翔

ロッテ　　　　内野手　石垣　勝海

ロッテ　　　　外野手　山本　大斗

 

　

 

【抹消】

ソフトバンク　投手　　上沢　直之

オリックス　　投手　　A．エスピノーザ

西武　　　　　投手　　黒田　将矢

ロッテ　　　　内野手　友杉　篤輝

 

※8月1日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

【了】