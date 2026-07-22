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日本野球機構は22日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。
セ・リーグ
【登録】
阪神 投手 早川 太貴
DeNA 投手 藤浪 晋太郎
巨人 投手 E．ルシアーノ
巨人 投手 平内 龍太
巨人 内野手 石塚 裕惺
巨人 内野手 小濱 佑斗
中日 投手 三浦 瑞樹
中日 内野手 樋口 正修
ヤクルト 投手 荘司 宏太
【抹消】
阪神 投手 下村 海翔
巨人 投手 山﨑 伊織
巨人 投手 A．バルドナード
巨人 内野手 吉川 尚輝
巨人 内野手 門脇 誠
中日 投手 松葉 貴大
中日 内野手 田中 幹也
広島 投手 岡本 駿
ヤクルト 投手 山野 太一
ヤクルト 投手 大西 広樹
※8月1日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
パ・リーグ
【登録】
ソフトバンク 捕手 山本 祐大
日本ハム 内野手 有薗 直輝
オリックス 投手 田嶋 大樹
楽天 投手 早川 隆久
西武 投手 山田 陽翔
ロッテ 内野手 石垣 勝海
ロッテ 外野手 山本 大斗
【抹消】
ソフトバンク 投手 上沢 直之
オリックス 投手 A．エスピノーザ
西武 投手 黒田 将矢
ロッテ 内野手 友杉 篤輝
※8月1日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【了】