千葉大会のベスト4決定！ ノーシードの習志野が逆転勝利　昨夏王者・市船…

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第108回全国高校野球選手権千葉大会は22日、準々決勝の4試合が行われ、専大松戸、習志野、拓大紅陵、志学館がベスト4進出を決めた。今春のセンバツで4強入りした専大松戸が昨夏王者の市船橋を破る一方、春の県大会準優勝校・東京学館浦安は習志野に逆転負けを喫した。



専大松戸は市船橋に5-1で勝利した。初回に先制を許したものの、3回に同点とし、4回に勝ち越した。その後は昨夏王者を突き放し、準決勝へ駒を進めた。



習志野は東京学館浦安に4-3で逆転勝ち。1-3で迎えた8回に打線がつながり、一挙3点を奪って試合をひっくり返した。ノーシードから勝ち上がり、2年連続となる夏のベスト4入りを果たした。











拓大紅陵は暁星国際を4-1で下した。初回に先制すると、4回と5回にも加点。投手陣も相手打線を3安打1得点に抑え、攻守で主導権を渡さなかった。



志学館は成田との接戦を4-3で制した。5回に3点を奪われて逆転を許したものの、その裏に2点を挙げて再逆転。その後はリードを守り切り、4強への切符をつかんだ。



準決勝は24日、決勝は26日に行われる。





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