ホームランダービー2026が、7月28、29日の東京ドーム（第1戦）、富山市民球場（第2戦）「マイナビオールスターゲーム2026」試合前にて行われる。セ・パ両リーグから選ばれた計8選手が、2試合を通じたトーナメント方式で王者の座を争う。［1/2ページ］
セ・リーグ 投票結果一覧
★ 1 佐藤 輝明 T 40,468
★ 2 森下 翔太 T 37,584
★ 3 牧 秀悟 DB 31,298
★ 4 細川 成也 D 28,144
5 Ｔ．キャベッジ G 18,363
6 大山 悠輔 T 14,819
7 大城 卓三 G 9,564
8 坂倉 将吾 C 6,019
パ・リーグ 投票結果一覧
★ 1 Ｆ．レイエス F 39,277
★ 2 栗原 陵矢 H 36,825
★ 3 万波 中正 F 31,676
★ 4 近藤 健介 H 29,435
5 清宮 幸太郎 F 18,312
6 Ｔ．ネビン L 17,746
7 西川 史礁 M 12,814
[caption id="attachment_276069" align="aligncenter" width="1200"] （左から）[/caption]
ホームランダービー2026が、7月28、29日の東京ドーム（第1戦）、富山市民球場（第2戦）「マイナビオールスターゲーム2026」試合前にて行われる。セ・パ両リーグから選ばれた計8選手が、2試合を通じたトーナメント方式で王者の座を争う。［2/2ページ］
競技ルール
●2分間球数無制限で、ホームラン数を競う。
（観客の安全を考慮し、前打球の着弾確認後、次の投球とする）
●同点の場合は、1分間の延長戦を行う。
●延長戦でも同点の場合は、以下の方法で順位を決定する。
1.ホームランダービーファン投票の投票数が上位の選手
2.本年公式戦でホームラン数が多い選手
3.昨年公式戦でホームラン数が多い選手
※ただし決勝がホームラン数0で同数の場合は引き分けとする。
（NPB公式サイトより引用）
優勝賞金
賞金 100万円（税込）
賞品 「新型日産キックス」1台
対戦カード
オールスターゲーム第1戦試合前（28日）
準々決勝
（） － （）
（） － （）
準決勝
ー
オールスターゲーム第2戦試合前（29日）
準々決勝
（） － （）
（） － （）
準決勝
ー
決勝
－
【了】