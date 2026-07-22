（左から）

ホームランダービー2026が、7月28、29日の東京ドーム（第1戦）、富山市民球場（第2戦）「マイナビオールスターゲーム2026」試合前にて行われる。セ・パ両リーグから選ばれた計8選手が、2試合を通じたトーナメント方式で王者の座を争う。［1/2ページ］

セ・リーグ　投票結果一覧

 

★ 1 佐藤 輝明 T 40,468

★ 2 森下 翔太 T 37,584

★ 3 牧 秀悟 　　　　DB 31,298

★ 4 細川 成也 D 28,144

5 Ｔ．キャベッジ G 18,363

6 大山 悠輔 T 14,819

7 大城 卓三 G 9,564

8 坂倉 将吾 C 6,019

 

　

 

パ・リーグ　投票結果一覧

 

★ 1 Ｆ．レイエス F 39,277

★ 2 栗原 陵矢 H 36,825

★ 3 万波 中正 F 31,676

★ 4 近藤 健介 H 29,435

5 清宮 幸太郎 F 18,312

6 Ｔ．ネビン L 17,746

7 西川 史礁 M 12,814

[caption id="attachment_276069" align="aligncenter" width="1200"] （左から）[/caption]

ホームランダービー2026が、7月28、29日の東京ドーム（第1戦）、富山市民球場（第2戦）「マイナビオールスターゲーム2026」試合前にて行われる。セ・パ両リーグから選ばれた計8選手が、2試合を通じたトーナメント方式で王者の座を争う。［2/2ページ］

競技ルール

●2分間球数無制限で、ホームラン数を競う。

（観客の安全を考慮し、前打球の着弾確認後、次の投球とする）

●同点の場合は、1分間の延長戦を行う。

●延長戦でも同点の場合は、以下の方法で順位を決定する。

1.ホームランダービーファン投票の投票数が上位の選手

2.本年公式戦でホームラン数が多い選手

3.昨年公式戦でホームラン数が多い選手

※ただし決勝がホームラン数0で同数の場合は引き分けとする。

（NPB公式サイトより引用）

優勝賞金

賞金　100万円（税込）

賞品　「新型日産キックス」1台

 

　

 

対戦カード

オールスターゲーム第1戦試合前（28日）

準々決勝

（）　－　（）

（）　－　（）　

 

準決勝

　ー　

 

オールスターゲーム第2戦試合前（29日）

準々決勝

（）　－　（）

（）　－　（）　

 

準決勝

　ー　

 

決勝

　－　

 

　

 

 

 

【了】