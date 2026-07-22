ホームランダービー2026が、7月28、29日の東京ドーム（第1戦）、富山市民球場（第2戦）「マイナビオールスターゲーム2026」試合前にて行われる。セ・パ両リーグから選ばれた計8選手が、2試合を通じたトーナメント方式で王者の座を争う。

セ・リーグで最多得票に選ばれたのは、阪神タイガースの佐藤輝明。昨季本塁打王、打点王の2冠に輝いた阪神の主砲は、今季もここまで打率・打点でリーグトップ、本塁打もチームメイトの森下翔太を3本差で追いかけており、村上宗隆以来の三冠王も狙える位置に付けている。

ホームランダービーでもそのパワーを発揮し、後半戦へさらなる勢いをつけられるだろうか。

パ・リーグでは北海道日本ハムファイターズのF．レイエスが最多得票で選出。こちらも本塁打王、打点王の昨季2冠を獲得した屈指のスラッガーで、今季もここまで20本塁打をマーク。開幕当初はペースが落ち着いていたが、6月だけで10本塁打をマークするなど本来の長打力を発揮。現在トップの福岡ソフトバンクホークス、栗原陵矢を猛追している。

その他、森下翔太、栗原陵矢、万波中正らが選出。全国の野球ファンの視線が集まる華やかな舞台で、球界屈指のスラッガーたちが繰り広げる豪快なアーチ合戦に注目が集まる。

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