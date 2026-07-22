埼玉大会のベスト4決定！ 浦和学院が5回コールドで圧勝　公立勢の大宮東、…

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第108回全国高校野球選手権埼玉大会は22日、準々決勝の4試合が行われ、浦和学院、立教新座、花咲徳栄、昌平がベスト4進出を決めた。



今春の県大会を制した浦和学院は、秀明英光に10-0で5回コールド勝ち。初回に2点を先制すると、2回には4点を追加。その後も得点を重ね、5回に試合を決めた。先発の佐々木蓮也投手は相手打線を1安打に抑え、完封勝利に導いた。



今春のセンバツでベスト8入りした花咲徳栄は、川口市立を9-2で下した。序盤から得点を重ねて主導権を握り、ベスト4進出を決めた。











立教新座は大宮東との打ち合いを11-6で制した。両校合わせて17得点が入る一戦をものにし、準決勝へ駒を進めた。



昌平は山村学園との接戦を3-2で制した。3回と5回に1点ずつを奪うと、8回にも1点を追加。山村学園は9回に1点差に迫り、その後も無死満塁のチャンスを作ったが及ばなかった。



準決勝は24日、決勝は26日に行われる。









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