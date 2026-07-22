神奈川大会のベスト4決定！ 横浜、慶應義塾ら進出　桐蔭学園は10年ぶり夏4…

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第108回全国高校野球選手権神奈川大会は22日、横浜スタジアムで準々決勝の2試合が行われ、鎌倉学園と桐光学園がベスト4入りを決めた。前日に4強入りした横浜、慶應義塾と合わせ、準決勝へ進む4校が出そろった。



21日の準々決勝では、横浜が市ケ尾に11-4で8回コールド勝ち。初回に安食琥太郎の走者一掃となる適時三塁打などで4点を先制すると、その後も得点を重ねた。6回には川上慧の2点本塁打などで4点を追加し、今大会初戦から5試合連続となるコールド勝ちを収めた。



慶應義塾は立花学園との接戦を5-4で制した。3-3のまま延長タイブレークに突入し、10回表に1点を勝ち越されたものの、その裏に2点を奪って逆転サヨナラ勝ち。劇的な形で準決勝進出を決めた。











22日の準々決勝では、鎌倉学園が桐蔭学園に3-2で勝利。1点を争う接戦を制し、ベスト4へ駒を進めた。桐蔭学園は2016年以来、10年ぶりとなる4強入りを逃した。



桐光学園は日大藤沢との打ち合いを9-6で制した。終盤に追い上げられたものの、リードを守り切ってベスト4入りを決めた。



準決勝は24日に行われ、勝者は26日の決勝に臨む。





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