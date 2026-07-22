群馬大会のベスト4決定！ 前橋育英がサヨナラ勝利　公立唯一の前橋商はコ…

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第108回全国高校野球選手権群馬大会は22日、準々決勝の残り2試合が行われ、ベスト4が出そろった。健大高崎、前橋商、前橋育英、桐生第一が準決勝へ進出した。



今春の県大会を制した浦和学院は、秀明英光に10-0で5回コールド勝ち。初回に2点を先制すると、2回には4点を追加。その後も得点を重ね、5回に試合を決めた。先発の佐々木蓮也投手は相手打線を1安打に抑え、完封勝利に導いた。



21日の準々決勝では、健大高崎が東農大二に8-1で7回コールド勝ち。序盤から得点を重ねて主導権を握り、ベスト4入りを決めた。



前橋商は利根商に10-1で7回コールド勝ち。打線が二桁得点を奪う猛攻を見せ、公立勢で唯一となる準決勝進出を果たした。











22日は、前橋育英が桐生との接戦を延長10回タイブレークの末、4-3で制した。1-1で迎えた10回表に2点を勝ち越されたものの、その裏に3点を奪って逆転サヨナラ勝ち。劇的な形で4強入りを決めた。



桐生第一は樹徳に5-4で勝利した。2点リードの8回に2点を奪われて同点に追いつかれたものの、9回に勝ち越し。終盤にもつれた一戦をものにし、準決勝へ駒を進めた。



準決勝は24日、決勝は26日に行われる。







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