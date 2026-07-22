広島大会のベスト4決定！ 広陵が9回土壇場で逆転　伝統校・広島商は春の県…

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第108回全国高校野球選手権広島大会は22日、準々決勝の4試合が行われ、ベスト4が出そろった。広陵、広島商、福山、呉が準決勝へ進出。今春の県大会を制した呉港、昨夏準優勝の崇徳は準々決勝で姿を消した。



広島商は呉港に5-3で勝利した。初回に2点を先制すると、2回と5回にも加点。5点をリードした8回に3点を返されたものの、その後の反撃を抑え、春の県王者を退けた。



夏4連覇を狙う広陵は、昨夏の決勝でも対戦した崇徳を5-3で下した。3点を追う3回に1点を返すと、7回にも加点。2-3で迎えた9回に一挙3点を奪って試合をひっくり返し、ベスト4進出を決めた。











福山は広島城北に11-1で6回コールド勝ち。5回に一挙6点を挙げて突き放し、準決勝へ駒を進めた。



呉は広島国際学院を4-0で下し、5年ぶりの夏ベスト4入り。先発・河野廉が6安打完封の好投を見せた。



準決勝は26日に行われ、勝者は28日の決勝に臨む。









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