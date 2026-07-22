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読売ジャイアンツの浦田俊輔選手は21日、本拠地・東京ドームで行われた広島東洋カープ戦に「1番・三塁」で先発出場。3安打2打点の猛打賞で今季初の二桁得点での勝利に貢献した。







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初回に迎えた第1打席。広島先発の岡本駿投手が投じた初球の直球を捉えて、中前打を記録。その後、3番・泉口友汰選手の中前適時打で先制のホームを踏んだ。











続く2回の1死二塁の好機で回ってきた第2打席では、同じく岡本投手の4球目の直球を捉えて、5点目となる中前適時打を放った。



これだけにはとどまらず5回の第4打席でも2番手の益田武尚投手が投じた初球の直球を鋭く捉えて、中前適時二塁打とチームを牽引。10点目となるタイムリーを記録し、猛打賞に花を添えた。



長崎・海星高から九州産業大を経て2024年ドラフト2位で入団した23歳。



今季ここまで76試合に出場し打率.284をマークするなど、俊敏な守備範囲と勝負強い打撃でレギュラーに定着しつつある。



この日は4出塁と存在感を発揮し、チームの11-5の快勝を後押しした。























【動画】23歳が止まらない！浦田俊輔、ダメ押しとなるこの日2本目のタイムリー



DAZNベースボールのXより





暑さとともに打線も熱を帯びてきた🔥



巨人は今季初の二桁得点

浦田俊輔は今日2本目のタイムリーで猛打賞



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【了】