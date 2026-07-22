静岡大会ベスト8の顔ぶれは？ 常葉大菊川、静岡ら進出　春準V・浜松商、3…

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第108回全国高校野球選手権静岡大会は21日、4回戦の8試合が行われ、ベスト8が出そろった。静岡、藤枝明誠、富士市立、常葉大菊川、桐陽、聖隷クリストファー、加藤学園、磐田東が準々決勝へ進出。今春の県大会準優勝校・浜松商と3位の日大三島は、そろって4回戦で姿を消した。



昨夏の静岡大会準優勝の静岡は、静岡学園との接戦を3-2で制した。2-2のまま延長タイブレークに突入すると、10回に1点を勝ち越して勝利。2年連続となるベスト8進出を決めた。藤枝明誠は掛川西を5-1で下し、準々決勝へ駒を進めた。



常葉大菊川は浜松商に6-2で勝利。今春の県大会準優勝校を退け、8強入りを果たした。加藤学園も春3位の日大三島を5-3で下し、春の上位校が同じ日に敗退する結果となった。











連覇を狙う聖隷クリストファーは、浜松学院興誠に9-0で7回コールド勝ち。富士市立は東海大静岡翔洋を3-1で破った。



桐陽は島田工との接戦を6-5で制し、磐田東も浜松開誠館に6-5で勝利。それぞれ1点差の試合をものにし、ベスト8に名を連ねた。



準々決勝は23日に行われる。







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