阪神タイガース 最新情報
阪神タイガースの工藤泰成投手は21日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた横浜DeNAベイスターズ戦に2番手で登板。2回を無失点に抑える堂々の投球を披露した。
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7回、先頭の筒香嘉智選手を左飛、続く蝦名達夫選手を遊ゴロに打ち取ったが、宮下朝陽選手に右前打を許した。それでも戸柱恭孝選手を空振り三振に仕留めた。
8回も代打・梶原昂希選手、勝又温史選手を内野ゴロに打ち取ると、牧秀悟選手も右飛に抑え、無失点のまま7人の打者を打ち取った。
最速160キロの直球を軸に、最後は145キロのフォークで打者を圧倒する内容だった。
明桜高、東京国際大、四国アイランドリーグplus徳島を経て2024年育成ドラフト1位で入団した24歳。
ルーキーイヤーの昨季からアピールを続け、今季は30試合に登板し防御率1.42・2勝0敗・8ホールドという圧倒的な数字を残している。
特に7月は8試合で防御率1.08・4ホールドと勢いに乗っており、勝ちパターンの一角として存在感を高めている。
【動画】145キロフォークが炸裂！工藤泰成、圧巻の奪三振シーン
DAZNベースボールの公式Xより
風格がもう半端ない
工藤泰成 1回を無失点！
本日の最高は160km/h！
最後は145km/hのフォーク！
⚾️阪神×DeNA
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