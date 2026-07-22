







大谷翔平 最新情報

デトロイト・タイガースはタリク・スクーバル投手を放出する考えを示していないが、他球団の提示条件によって方針が変わる可能性がある。その中で、大谷翔平選手の投手復帰が不透明となったロサンゼルス・ドジャースが、断ることのできない大型オファーを提示するかもしれない。米メディア『モーターシティ・ベンガルズ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



タイガースがワイルドカード圏にどこまで近づけば残留を決断するのか、明確な基準は分かっていない。期限までに勝率5割へ到達したとしても、拒否できないほど魅力的な提案が届けば、放出に踏み切る可能性は残されている。



そのような大型オファーを提示できる球団として、ドジャースが挙げられた。豊富な有望株を持つだけでなく、今季限りとなる可能性がある選手のために、それらを手放すことへの抵抗も比較的小さいとみられている。



さらにドジャースでは、大谷が左膝の炎症を抱え、二刀流復帰の見通しが立っていない。そのため、先発投手の需要が高まっているのは間違いないだろう。



注目が集まるドジャースの動向について、ステビンス氏は「ドジャースは、大谷がいなくても先発ローテーションは充実している。彼の負傷が報じられる前と比べて先発投手の獲得意欲に変化はないようだが、アンドリュー・フリードマン編成本部長を軽視してはならない」と言及した。













【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】