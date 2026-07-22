○ アストロズ 5－3 マーリンズ ●

＜現地時間7月21日 ダイキン・パーク＞

ヒューストン・アストロズの今井達也投手（27）が現地時間21日、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板。6回1失点と好投し、今季6勝目を挙げた。

後半戦の初マウンドに上がった今井は初回、二死から安打とボークで得点圏に走者を置くも、4番エドワーズをスライダーで遊飛に打ち取って無失点。その裏には1番ジェレミー・ペーニャが8号先頭打者アーチを運び、先制点を援護した。

今井は2回表の12球のうち11球でスライダーを投じ、2三振を奪うなど三者凡退。2点リードとなった3回表には二死一、三塁、4回表にも二死二塁と立て続けにピンチを背負いながら、得点は許さなかった。

5回表、打者3巡目を迎えたところで1点を失うも、なおも二死二塁と続いたピンチでは3番ヘルナンデスを95.8マイル（約154.2キロ）のフォーシームで空振り三振。その裏に打線が3番アイザック・パレデスの13号3ランでリードを再拡大した。

今井は6回96球を投げて4被安打、3四球、8奪三振、1失点で降板し、現地6月25日のタイガース戦以来のクオリティ・スタートと白星をマーク。今季成績は6勝4敗、防御率5.59となった。