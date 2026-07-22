愛知大会ベスト8の顔ぶれは？ 愛工大名電、享栄らが進出　選抜4強・中京大…

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第108回全国高校野球選手権福岡大会は21日、準々決勝の残り2試合が行われ、希望が丘と飯塚がベスト4入りを果たした。



第108回全国高校野球選手権愛知大会は21日、5回戦の8試合が行われ、ベスト8が出そろった。享栄、愛工大名電、東邦、豊川、中部大春日丘、愛知、星城、名古屋たちばなが準々決勝へ進出。今春のセンバツでベスト4入りした中京大中京は、5回戦で姿を消した。



注目を集めたのは、春の県大会王者・享栄と中京大中京による強豪対決。享栄は1-1で迎えた5回に勝ち越すと、9回にも2点を追加し、4-1で勝利した。春夏の甲子園で通算11度の優勝を誇る名門を退け、ベスト8入りを決めた。











愛工大名電は三好に7-0で7回コールド勝ち。東邦も名古屋南を6-1で下し、県内屈指の強豪がそろって準々決勝へ駒を進めた。



中部大春日丘は千種を3-0で完封。豊川は西尾東との接戦を2-1で制し、愛知も至学館に4-2で競り勝った。



名古屋たちばなは名古屋に8-2、星城は刈谷工科に8-4で勝利。強豪校が順当に勝ち上がる一方、センバツ4強の中京大中京が姿を消す結果となった。



準々決勝は23日に行われる。





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