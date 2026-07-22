







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季ここまで、今一つ結果を残せていない選手がいる。二塁レギュラーを目指すアレックス・フリーランド内野手もその一人だが、いよいよマイナーに降格する時が近づいているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のフリーランドは日本時間20日終了時点で70試合、打率.234、3本塁打、19打点といった数字にとどまっている。不振に加え、主戦場である二塁にトミー・エドマン内野手が戻ってきたこともあり出番が減ってきている状況だ。











同メディアは「キケ・ヘルナンデス内野手が負傷者リスト（IL）から復帰する際、チームはロースター整理という大きな決断を迫られることになる。MLB.comのソニア・チェン記者は『現時点では、キケの復帰に伴ってマイナーに降格する可能性が最も高いのはフリーランドだろう。彼はキケがIL入りした際に昇格したが、キケが戻れば出場機会はさらに限られることになる』と記している」と言及。



続けて、「チームとしては、フリーランドには継続して実戦経験を積ませたいと考えており、それは3Aであれば実現できる。そのため、複数ポジションを守れるキケの復帰に合わせて、フリーランドをマイナーへ戻す可能性が高い。また、彼にはマイナーオプションが残っているため、降格させることによるロースター上の負担も比較的小さい」と記している。



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