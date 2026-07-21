







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、長引く左膝の負傷により、予定されていた次回登板を回避することになった。球団は二刀流のスターに慎重な対応を続けており、投手としての復帰時期は見通せないようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のカリ・ラスムッセン記者が言及した。



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大谷は左膝の状態が改善していないため、先発ローテーションから外れることになった。デーブ・ロバーツ監督は、投手として再び起用できるまでには時間がかかる可能性があると説明している。



大谷は週末にキャッチボールを行った際、左膝に違和感を覚えたという。オールスターブレイク前最後の登板を回避し、球宴も欠場して膝を休ませていたが、症状は依然として残っている。



可能な限り大谷を健康な状態に保つことは、ドジャースにとって最も重要な課題となっている。投手として一時的に離脱するのは痛手だが、球団の置かれた状況を考えれば、慎重な判断は妥当だろう。



早期の二刀流復帰が望まれる大谷についてラスムッセン氏は「まずは、翔平自身も、そして我々も、投球しても状態が悪化しないと確信できる状態まで持っていくことが大事だ。その時点で、状況を見て対応していくことになる。現時点では復帰時期について答えることさえできない」と言及した。











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