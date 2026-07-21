







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今月上旬、長らく故障離脱が続いていたエバン・フィリップス投手がメジャー復帰を果たした。既に数試合に登板しているが、本調子を取り戻すのはもうしばらく時間がかかるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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フィリップスは昨季5月にトミージョン手術を受け、1年以上にわたるリハビリ・調整を経てメジャーの舞台に帰って来た。ただ、日本時間21日終了時点では4登板、0勝1敗、防御率6.75と苦戦している。



同メディアは「フィリップスはオールスター休暇直前に戦列復帰を果たしたものの、メジャーの打者相手の感覚を取り戻すのに苦戦している。復帰初戦となったコロラド・ロッキーズ戦では1回無失点、2奪三振と上々の内容だったが、その後の3試合ではいずれも失点を喫している」と現状に言及。



その上で、「まだ試合で投げることに慣れていないんだと思う。リハビリ登板では、とにかく体の状態を確認して、問題なく投げられることが第一だった。最後の数試合では、その意識を少し実戦向けに切り替えようとしたけど、メジャーの試合環境や、メジャーの打者との真剣勝負を完全に再現することはできないからね」という本人のコメントを伝えている。













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