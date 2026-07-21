データ分析サイト『Opta』が20日、FIFAワールドカップ2026で印象的を残したブレイク候補7名を発表した。日本代表MF中村敬斗もそのメンバーに名を連ねている。

スペイン代表の優勝で幕を閉じた北中米W杯は、各国のエースがチームをけん引。キリアン・エンバぺ（フランス代表）、アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）、リオネル・メッシ（アルゼンチン代表）、ジュード・べリンガム（イングランド代表）らが、前評判通りのパフォーマンスを披露した。

その一方で、若手選手も躍動。開幕の迫る2026－27シーズン、そして4年後に控える2030年大会に向けて、世界に名を知らしめた選手の中から、『Opta』は7名のブレイク候補をピックアップ。フランス2部のスタッド・ランスに所属し、今夏のステップアップも噂される中村敬斗をその1人に挙げた。

本大会では4試合にスタメン出場した中村。グループステージ初戦のオランダ代表戦ではゴールを挙げ、第2戦チュニジア代表戦では、鎌田大地の先制点をアシストした。『Opta』は「素早く、機敏で、直接的なプレーを得意とする中村は、日本のサイド攻撃でまさに厄介な存在だった」と、攻撃をけん引した同選手を称賛した。

さらに、「三笘薫が欠場することになったが、彼はチャンスをものにし、強い印象を残した」としつつ、「彼のダイナミズムと勇敢さには、ヨーロッパ中とプレミアリーグの多くのビッグクラブが彼の才能に気づいた」と、新シーズンにおける更なる飛躍を予想している。

『Opta』の紹介したブレイク候補7名は以下の通り。

アイユーブ・ブアディ（モロッコ代表）

グスタボ・プエルタ（コロンビア代表）

オルランド・ヒル（パラグアイ代表）

ペドロ・ビテ（エクアドル代表）

中村敬斗（日本代表）

ハイセム・ハッサン（エジプト代表）

マービン・セナヤ（ガーナ代表）