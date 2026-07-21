







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの仲三優太外野手は20日、カーミニークフィールドで行われたファーム交流戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「5番・左翼」でスタメン出場。3回に、3試合連続となる今季13号2ラン本塁打を放った。







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初回に4点を先制した西武だったが、続く2回に3点を失い、4－3と1点リードで西武は3回裏の攻撃を迎えた。



ヤクルトのマウンドには先発の中村優斗。西武は1死から4番の栗山巧が二塁打を放ち、1死二塁で5番・仲三が打席に入った。



前の試合まで2試合連続でホームランを放っており、この日の第1打席でも安打を放っていた。











仲三は中村が投じたインコースのスライダーを捉えると、右翼席へ豪快な一発。長距離砲らしい弾道を見せつける今季13号2ランで、6－3と西武がリードを広げた。



これで3試合連続本塁打となり、圧巻の打撃を連日披露。試合は西武が8－4で勝利し、4連勝となった。



仲三は大阪桐蔭高から2020年ドラフト7位で西武に入団。昨季途中に育成契約から支配下へ復帰し、一軍でプロ初安打、初打点を記録した。



現在は二軍で好成績を残しているが、ここまで一軍では8試合で打率.087、1本塁打、15三振と結果を残せていない。



掴んだ技術と自信を胸に、次回の昇格時こそ一軍で結果を残したいところ。今後もこの勢いを維持し、一軍昇格へ向けてアピールを続けられるか注目される。























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DAZNベースボールのXより













栗山巧が迎え入れる



仲三優太 3試合連発の13号

獅子の「55」が目覚めの時



⚾️西武×ヤクルト（ファーム）

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