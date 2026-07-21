







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの秋山俊外野手は21日、カーミニークフィールドで行われたファーム交流戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「6番・右翼」でスタメン出場。初回にプロ初となる今季1号の3点本塁打を放った。







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西武は初回、ヤクルト先発の中村優斗から3番・山村崇嘉が今季1号ソロを放って先制。そこから2者連続安打で2死一、二塁とし、6番の秋山の打席が回ってきた。



その初球だった。真ん中付近に来たスライダーを積極的に振り抜くと、打球は右中間に大きく伸びてスタンドイン。秋山にとって嬉しいプロ初のアーチが3点本塁打となり、西武が初回に4点を奪って4－0とした。











試合は両チームが点を取り合う展開となったが、1試合で3本の本塁打を浴びせた西武が、最終的に8－4でヤクルトに打ち勝った。



秋山はこの試合4打数2安打4打点と大活躍。ファームで4試合連続安打となり、調子が上向きだ。



秋山は、2025年ドラフト3位で中京大から入団。走攻守の三拍子が揃ったオールラウンダーだが、4年春のリーグ戦で本塁打と打点の二冠を獲得するなど、特に打撃が持ち味の選手だ。



ここまでファームで60試合に出場して打率.246とやや物足りない成績だが、プロの水に慣れた後半戦の活躍に期待が高まる。























【動画】初球を一閃！秋山俊が嬉しいプロ初アーチ

DAZNベースボールのXより













初球を鋭く振り抜いた



秋山俊 ファーム1号弾

嬉しいプロ初ホームラン



⚾️西武×ヤクルト（ファーム）

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【了】