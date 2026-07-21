







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手には、メジャーデビュー前からトレードの噂がつきまとっている。正捕手のウィル・スミス捕手が長期離脱する中、出場機会を得たラッシングがさらに市場価値を高めているようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ラッシングはかつて球団内で最も高く評価された有望株だったが、スミスが長期契約を結んでいるため、将来的な出場機会が限られる可能性がある。そのため、相応の見返りを得られるのであれば、トレードを検討することには合理性がある。



仮にラッシングがトレード市場に出た場合、テキサス・レンジャーズやニューヨーク・ヤンキースが関心を示すかもしれない。



大谷翔平選手や相手選手と騒動を起こしたラッシングの振る舞いが評価に影響する可能性はあるものの、騒動を承知したうえでヤンキースが関心を持つのであれば、致命的な問題にはなっていないだろう。



取り沙汰されるラッシング放出の可能性について、ステビンス氏は「スミスの復帰までの期間が延び続ける限り、ドジャースがラッシングを起用し続ける可能性は高い。しかし、彼はマイナーリーグの戦力層の厚みを増すことに対する完璧な解決策となる可能性もある。スミスが再び復帰の目処が立たなくなった今、ラッシングにはさらに魅力的な選手になったことをアピールする猶予が与えられたことになる」と言及した。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】