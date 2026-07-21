春夏通算13度の甲子園出場を誇る福岡の強豪が、公立校を相手に初戦で完封負け。相手を上回る7安打を放ちながら9残塁と好機を生かせず、夏の大会から早々に姿を消した。［1/6ページ］

9残塁に泣いた福岡の強豪

九州国際大付（2013年）

[caption id="attachment_275564" align="alignnone" width="1200"] 九州国際大付ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

・夏の甲子園出場回数：9回

・選抜甲子園出場回数：4回（準優勝1回）

・直近出場：2026年選抜甲子園

・主な現役OB：清水優心（日本ハム）、下村海翔（阪神）

福岡の強豪として知られる九州国際大付高は、2013年夏の福岡大会で初戦敗退を喫した経験がある。

北九州市に学校があり、これまで夏の甲子園に9度出場している。また、2011年の選抜甲子園では準優勝に輝いたこともある強豪だ。

そんな同校が初戦で敗れたのが、2013年の福岡大会だ。

対戦相手は公立校の古賀竟成館高。下馬評では九州国際大付の優勢が予想されていたが、初戦の緊張感もあったのか、3回を終えて0-3とリードを許す展開となった。

その後も相手エースの前にランナーこそ出しながら、あと一本が出ない攻撃の連続。最終的に相手を上回る7安打を放ったものの、9つの残塁が響き、0-3のまま試合終了。まさかの初戦敗退となった。

しかし、この敗戦が翌年の糧となり、2014年は清水優心（現：北海道日本ハムファイターズ）を中心に夏の福岡大会で優勝。見事に甲子園出場を果たした。

[caption id="attachment_275569" align="alignnone" width="1200"] （左から）智弁和歌山ナイン、履正社ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

大阪を代表する強豪同士が、シード制のなかった夏の初戦でいきなり激突。当時2年生の左腕が強力打線に立ち向かったものの、全国でも注目された一戦は1-5で決着した。［2/6ページ］

初陣で実現した大阪決戦

履正社（2015年）

[caption id="attachment_275567" align="alignnone" width="1200"] 履正社ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

・夏の甲子園出場回数：5回（優勝1回）

・選抜甲子園出場回数：10回（準優勝2回）

・直近出場：2023年夏の甲子園

・主な現役OB：山田哲人（ヤクルト）、坂本誠志郎（阪神）

大阪を代表する強豪の履正社高は、2015年夏の大阪大会でまさかの相手と初戦で対戦した。

2019年夏に全国制覇を成し遂げた名門で、OBには山田哲人（現：東京ヤクルトスワローズ）、坂本誠志郎（現：阪神タイガース）などがいる。大阪大会では順調に勝ち進むのが基本だが、2015年夏は例外だった。

当時の大阪大会はシード制を敷いていなかった。そのため、最大のライバルである大阪桐蔭高と初戦で対決することになり、全国の高校野球ファンに衝撃を与えた。

試合会場を収容人数の多い会場に変更して迎えた一戦では、当時2年生だった寺島成輝（元：東京ヤクルトスワローズ）が強力打線に立ち向かったものの、結果は1-5で履正社の敗戦。初戦で戦うには惜しい組み合わせだった。

それでも履正社は2016年、圧倒的な力を見せつけて甲子園行きの切符を獲得。聖地では神奈川の強豪・横浜高を5-1で破るなど、甲子園を大いに沸かせた。

[caption id="attachment_275569" align="alignnone" width="1200"] （左から）智弁和歌山ナイン、履正社ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

2年前に甲子園初出場初優勝を成し遂げ、春の県大会も制していた強豪が夏の初戦で敗退。序盤に先制しながら逆転を許し、終盤の反撃も届かなかった。［3/6ページ］

春王者を襲った逆転負け

前橋育英（2015年）

[caption id="attachment_275565" align="alignnone" width="1200"] 前橋育英ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

・夏の甲子園出場回数：6回（優勝1回）

・選抜甲子園出場回数：2回

・直近出場：2021年夏の甲子園

・主な現役OB：髙橋光成（西武）、丸山和郁（ヤクルト）

群馬県の強豪である前橋育英高も、2015年夏の群馬大会初戦で敗れた。

2013年夏の甲子園では、2年生エースの髙橋光成（現：埼玉西武ライオンズ）を擁し、初出場で全国制覇という偉業を達成。強豪校としての地位を確立した。

2015年は春季群馬大会を制し、万全のチーム状態で迎えた夏の初戦。相手は1992年の夏の甲子園に出場して以降、聖地から遠ざかっていた樹徳高だった。

試合は前橋育英が2回に2点を先制したものの、3回裏に逆転を許すと、5回にも2点を追加されて苦しい展開に。終盤に追い上げを見せるも届かず、3-5で敗戦。2年前の甲子園優勝校が初戦で敗れる展開に、誰もが驚かされた。

それでも這い上がり、翌2016年夏の群馬大会で優勝。その後は夏の甲子園に連続出場した。

果たして今年は、2021年以来の夏の甲子園にたどり着けるだろうか。

[caption id="attachment_275569" align="alignnone" width="1200"] （左から）智弁和歌山ナイン、履正社ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

前年に夏の甲子園初出場を果たした京都の強豪は、翌年の地方大会初戦でサヨナラ負け。同点で迎えた9回に決勝点を奪われ、相手を上回る8安打も実らなかった。［4/6ページ］

9回に散った前年代表

京都翔英（2017年）

[caption id="attachment_275563" align="alignnone" width="1200"] 京都翔英ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

・夏の甲子園出場回数：1回

・選抜甲子園出場回数：1回

・直近出場：2016年夏の甲子園

・主な現役OB：山本祐大（ソフトバンク）、小野寺暖（阪神）

2016年の夏の甲子園初出場から一転、翌年は夏の京都大会初戦で姿を消すことになったのが、京都翔英高だ。

2016年夏の京都大会決勝では、福知山成美高に11-1と圧勝。ただ、甲子園では鹿児島の樟南高相手に敗れ、初勝利を記録できなかった。

2年続けての甲子園を目指した2017年夏、初戦の相手は莵道高。甲子園出場経験のない相手だけに、京都翔英が有利と見られていた。

しかし、3-3の同点で迎えた9回裏に失点し、3-4でサヨナラ負け。相手を上回る8安打を放ちながら、9残塁が響いて涙を飲んだ。

その後は京都大会で勝ち進む年度もありながら、立命館宇治高、龍谷大平安高、京都国際高といったライバル校に屈し、甲子園出場が叶っていない。

果たして今年こそ、リベンジを果たせるだろうか。

[caption id="attachment_275569" align="alignnone" width="1200"] （左から）智弁和歌山ナイン、履正社ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

夏の甲子園を3度制した常勝軍団が、県大会初戦で22年ぶりの敗退。2点を先行しながら終盤に逆転を許し、全国制覇からわずか2年で苦い夏を迎えた。［5/6ページ］

常勝軍団に刻まれた屈辱

智弁和歌山（2023年）

[caption id="attachment_275562" align="alignnone" width="1200"] 智弁和歌山ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

・夏の甲子園出場回数：28回（優勝3回、準優勝1回）

・選抜甲子園出場回数：16回（優勝1回、準優勝4回）

・直近出場：2025年夏の甲子園

・主な現役OB：西川遥輝（日本ハム）、黒川史陽（楽天）

和歌山で圧倒的な強さを誇る智弁和歌山高は、2023年夏の和歌山大会でまさかの初戦敗退を喫した。

夏の甲子園には28回出場し、そのうち優勝が3度、準優勝が1度。2021年夏は智弁学園高（奈良）との智弁対決を制し、夏の頂点に輝いた。プロ野球界にも西川遥輝（現：北海道日本ハムファイターズ）や岡田俊哉（元：中日ドラゴンズ）などを輩出している。

常勝軍団がまさかの悪夢に見舞われたのが、2023年夏の和歌山大会だ。初戦で高野山高と対戦した智弁和歌山は、6回を終えて2-0とリードしていた。

だが、7回表に3点を奪われると、9回にも追加点を許し2-4。最終回の攻撃も実らず、22年ぶりに和歌山大会で初戦敗退となった。

まさかの敗退を経験したが、2024年からは2年連続で甲子園に出場している。一発勝負がもたらす恐ろしさと、和歌山大会を勝ち抜くことの厳しさを全国に伝える敗戦となった。

[caption id="attachment_275569" align="alignnone" width="1200"] （左から）智弁和歌山ナイン、履正社ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

春の東海大会を制し、夏の優勝候補筆頭と目された強豪が初戦で完封負け。自慢の打線は散発5安打に封じられ、前年の東海王者が0-2で姿を消した。［6/6ページ］

東海王者を封じた散発5安打

三重（2025年）

[caption id="attachment_275566" align="alignnone" width="1200"] 三重高校ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

・夏の甲子園出場回数：14回（準優勝1回）

・選抜甲子園出場回数：14回（優勝1回）

・直近出場：2026年選抜甲子園

・主な現役OB：加藤匠馬（中日）

2025年春の東海王者として実力を示しながら、夏の初戦で姿を消した三重高。高校野球ファンに大きな衝撃をもたらした。

三重は甲子園の常連校として知られ、春14回、夏14回と、春夏合わせて28回の甲子園出場実績を誇る。2014年夏は甲子園で準優勝に輝いた。

また、昨年は春季東海大会に出場し、聖隷クリストファー高（静岡）や津田学園高（三重）といった各県の強豪を撃破して優勝。夏の三重大会でも優勝候補筆頭と目されていた。

しかし、2025年夏の三重大会初戦では昴学園高に先制点を許すと、自慢の打線は相手投手陣の前に沈黙。散発の5安打に終わり、まさかの0-2で完封負けを喫した。

今年は春の甲子園に出場したが、2回戦で大阪桐蔭高（大阪）に5-6で敗れた。また、今春の三重大会準決勝では津商に0-5で敗れている。

味わった悔しさを晴らすためには、夏の頂点に立つしかない。

【了】