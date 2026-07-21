センバツ出場校がコールド負け…甲子園優勝11回の名門も涙　静岡では春準V…

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第108回全国高校野球選手権の地方大会は21日、各地で実績校の敗退が相次いだ。今春のセンバツに出場した滋賀学園が7回コールド負け。春夏の甲子園で計11度の優勝を誇る中京大中京も姿を消したほか、静岡では今春の県大会準優勝校と3位校がそろって4回戦で敗れた。



滋賀大会の準々決勝では、滋賀短大付が滋賀学園に11-4で7回コールド勝ちを収めた。滋賀短大付は1-2で迎えた3回に4点を挙げて逆転すると、4回にも一挙5得点。16安打で11点を奪い、今春の県大会を制した滋賀学園を退けた。



同大会では、八幡商が昨夏代表の綾羽に5-3で勝利。2-2の6回に2点を勝ち越し、8回にも追加点を挙げた。綾羽は9回に1点を返したものの届かず、2年連続の甲子園出場はならなかった。











愛知大会の5回戦では、今春のセンバツでベスト4に進出した中京大中京が享栄に1-4で敗れた。1-1の5回に勝ち越しを許すと、9回にも2点を失った。春夏通算11度の全国制覇を誇る名門が、県大会ベスト16で姿を消した。



静岡大会では、今春の県大会準優勝校・浜松商が常葉大菊川に1-6で敗戦。初回と3回にそれぞれ3点を奪われ、序盤の失点を挽回できなかった。



同3位の日大三島も、加藤学園に3-5で敗れた。初回に2点を先制され、4回までに4点差をつけられる展開。中盤に追い上げたものの、逆転には至らなかった。静岡では春の県大会上位2校が、同日に夏を終えた。



実績校が相次いで姿を消した一方、勝ち上がったのも各地の有力校。強豪同士がぶつかる夏の地方大会は、さらに厳しさを増している。









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