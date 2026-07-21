







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は昨季、3年連続4回目のリーグMVPに輝いた。今季は4年連続5回目の受賞が期待されているが、その大谷にシカゴ・カブス所属のピート・クロウ＝アームストロング（PCA）外野手が対抗心を燃やしているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のPCAは日本時間21日終了時点で100試合、打率.281、21本塁打、53打点、25盗塁と各部門で好成績をマーク。特に6月は26試合、打率.381、10本塁打、19打点、8盗塁と大暴れしており、後半戦でどこまで成績を伸ばすか注目されている。



同メディアによるとPCAは先日、大谷が君臨しているMVP争いについて「彼を王座から引きずり下ろせたら最高なんだけどね。でも、その方法が思いつかないんだ。オフにピッチングラボへ行くしかないのかな。クローザーにでも転向してみたら、少しは勝てる確率が上がるかもしれないね」と冗談交じりに言及。



また、「彼は本当に規格外だからね。だから、少しでも“人間らしく”なってくれたら、その時は僕も勝てるかもしれないね」と、勝つためには大谷の失速も必要だという見解を示したという。



大谷は現在左膝に不安を抱えており、主に投手としてのプレーに影響が出ている状況だが、この間にPCAが猛追を見せる展開もゼロではなさそうだ。











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