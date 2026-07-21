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第108回全国高校野球選手権神奈川大会は21日、横浜スタジアムで準々決勝の2試合が行われ、横浜と慶應義塾がベスト4進出を決めた。



横浜は初回、2死満塁から安食琥太郎が走者一掃の適時三塁打を放って先制。さらに暴投による1点も加え、初回に一挙4点を奪った。2回と3回にも1点ずつを加え、序盤からリードを広げた。



市ケ尾も4回と5回にそれぞれ2点を返し、6-4まで追い上げた。それでも横浜は6回、小林大雅と池田聖摩の適時打に加え、川上が2点本塁打を放って4得点。8回に池田の適時内野安打で7点差とし、コールド勝ちを決めた。



横浜は今大会初戦から5試合連続のコールド勝ち。公立校で唯一ベスト8に進出した市ケ尾は、準々決勝で姿を消した。











第2試合の慶應義塾―立花学園は、慶應義塾が序盤に3-1とリードしたものの、立花学園が6回と7回に1点ずつを返して同点。3-3のまま延長タイブレークに突入した。



立花学園は延長10回表に1点を勝ち越したが、慶應義塾がその裏に2点を奪って逆転。5-4でサヨナラ勝ちを収め、準決勝進出を決めた。



準々決勝の残り2試合は22日に行われ、24日に準決勝は行われる。





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