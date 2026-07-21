INAC神戸レオネッサは21日、日本女子代表（なでしこジャパン）のGK大熊茜がウィメンズ・スーパーリーグ（イングランド1部）のアストン・ヴィラへ移籍することを発表した。

2004年9月15日生まれの大熊は、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースの下部組織出身。2023－24シーズンにトップチームデビューを飾ると、2024年夏にI神戸へ移籍。I神戸では、2024－25シーズンと2025－26シーズンに2年連続でWEリーグ優秀選手賞を受賞した。また、なでしこジャパンには2025年にデビュー。今年3月に開催されたAFC女子アジアカップ2026のメンバーにも選出されている。

大熊については、5月22日にI神戸から「海外挑戦のため2025－26シーズン限りで退団すること」が発表されていたが、この度イングランド1部への挑戦が決定。同選手は、アストン・ヴィラの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを伝えている。

「ここに来られてとても嬉しいです。このクラブの一員になれて幸運だと感じていますし、チームメイトとプレーするのが待ち遠しいです」

なお、アストン・ヴィラには同じくなでしこジャパンFWの土方麻椰も在籍している。



【動画】大熊茜のイングランド1部移籍が決定！



