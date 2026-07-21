今日の運勢 7月22日（水）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月22日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月22日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？久しぶりにゆっくり過ごせそう。家族や恋人など、大切な人たちとの時間を楽しみましょう。色々な話をしていると、心の整理もできそうです。将来について前向きなイメージをしてみると◎今日は、華やかな場所に縁がありそう。色々なタイプの人と知り合うと、いい刺激もあることでしょう。自分の長所を理解し、これからもっと伸ばしていくようにするといいかも。頑張りが認められて、風向きが変わってくるようです。周りの人とのコミュニケーションもスムーズに行えて、自信もついてくることでしょう。恋愛も積極的になってみるといいかも。新しいことを始めると手応えがありそう。ふと思いついたことも、自信を持って自分らしく動いてみるといいでしょう。あなたが楽しそうにしていると、周りに人が集まって、いつの間にかにぎやかになりそう。真面目にテキパキと動けそう。周りから頼られる場合もあるようです。自分のアイデアなどを上手く伝えていくといいかも。丁寧なコミュニケーションをとることで、あなた自身も仕事などもしやすくなるようです。ピンチをチャンスに変えられそう。自分が守りたいものがあると、必死になれるようです。あなたの後ろ姿を見て、力になりたいと思う人も増えていくことでしょう。諦めない強い気持ちも大事。焦らないことが大事。とくに感情が先走ってしまうと、思ったような結果がついてこないかも。お気に入りのお茶を飲んだりしてリフレッシュを。買い物へ出かけて、自分のために好きなものを買うのもアリ。今日は、自分らしく行動していると上手くいくようです。打算的な言動をしていると、見透かされてしまうので気をつけて。明るく、どんなことでも一生懸命に取り組んでいきましょう。ちょっと先の将来について考えるとき。先輩など頼れる人に自分の想いを話してみるのもいいでしょう。話していると客観視ができて、具体的なイメージがわいてくるようです。お金にまつわるものを整理するタイミングです。使用頻度が低いサブスクや、通えていない習い事などがあれば、見直してみましょう。後回しにしていたことを片付けると、運気アップに。にぎやかな場所に行くと疲れが出てしまいそう。なるべく穏やかに過ごせるように工夫しましょう。落ち着きたいときは、アロマやお香を焚いてみるといいかも。自分の気持ちを整理するために、日記をつけてみるのもアリ。何だか退屈してしまって、刺激が欲しくなりそう。浮ついた心でいると、足をすくわれる可能性があるので気をつけて。日常を楽しんでいる人を参考にして、いいなと思ったことを試すと◎暑い日の過ごし方を工夫してみて。いいと思ったものは、周りの人にシェアを。皆で情報を交換し合って、楽しい一日になるようにしてみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/