今日の運勢 7月22日（水）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位？

【1位】蠍座（さそり座）
久しぶりにゆっくり過ごせそう。家族や恋人など、大切な人たちとの時間を楽しみましょう。色々な話をしていると、心の整理もできそうです。将来について前向きなイメージをしてみると◎
【2位】魚座（うお座）
今日は、華やかな場所に縁がありそう。色々なタイプの人と知り合うと、いい刺激もあることでしょう。自分の長所を理解し、これからもっと伸ばしていくようにするといいかも。
【3位】蟹座（かに座）
頑張りが認められて、風向きが変わってくるようです。周りの人とのコミュニケーションもスムーズに行えて、自信もついてくることでしょう。恋愛も積極的になってみるといいかも。
【4位】山羊座（やぎ座）
新しいことを始めると手応えがありそう。ふと思いついたことも、自信を持って自分らしく動いてみるといいでしょう。あなたが楽しそうにしていると、周りに人が集まって、いつの間にかにぎやかになりそう。
【5位】牡牛座（おうし座）
真面目にテキパキと動けそう。周りから頼られる場合もあるようです。自分のアイデアなどを上手く伝えていくといいかも。丁寧なコミュニケーションをとることで、あなた自身も仕事などもしやすくなるようです。
【6位】乙女座（おとめ座）
ピンチをチャンスに変えられそう。自分が守りたいものがあると、必死になれるようです。あなたの後ろ姿を見て、力になりたいと思う人も増えていくことでしょう。諦めない強い気持ちも大事。
【7位】水瓶座（みずがめ座）
焦らないことが大事。とくに感情が先走ってしまうと、思ったような結果がついてこないかも。お気に入りのお茶を飲んだりしてリフレッシュを。買い物へ出かけて、自分のために好きなものを買うのもアリ。
【8位】射手座（いて座）
今日は、自分らしく行動していると上手くいくようです。打算的な言動をしていると、見透かされてしまうので気をつけて。明るく、どんなことでも一生懸命に取り組んでいきましょう。
【9位】獅子座（しし座）
ちょっと先の将来について考えるとき。先輩など頼れる人に自分の想いを話してみるのもいいでしょう。話していると客観視ができて、具体的なイメージがわいてくるようです。
【10位】天秤座（てんびん座）
お金にまつわるものを整理するタイミングです。使用頻度が低いサブスクや、通えていない習い事などがあれば、見直してみましょう。後回しにしていたことを片付けると、運気アップに。
【11位】牡羊座（おひつじ座）
にぎやかな場所に行くと疲れが出てしまいそう。なるべく穏やかに過ごせるように工夫しましょう。落ち着きたいときは、アロマやお香を焚いてみるといいかも。自分の気持ちを整理するために、日記をつけてみるのもアリ。
【12位】双子座（ふたご座）
何だか退屈してしまって、刺激が欲しくなりそう。浮ついた心でいると、足をすくわれる可能性があるので気をつけて。日常を楽しんでいる人を参考にして、いいなと思ったことを試すと◎
【今日の一言メッセージ】
暑い日の過ごし方を工夫してみて。いいと思ったものは、周りの人にシェアを。皆で情報を交換し合って、楽しい一日になるようにしてみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
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