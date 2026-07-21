







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、4年2億4000万ドルという条件を用意してカイル・タッカー外野手争奪戦を制した。当時は大型補強に成功したという見方が多数だったが、今は失敗だったと評価が覆りつつあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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タッカーは日本時間21日終了時点で、94試合、打率.240、7本塁打、47打点といった数字にとどまっている。後半戦に入ってからも、ここまで13打数2安打と復調の兆しは見えていない。



同メディアはタッカー獲得について、「一部では『獲得すべきだったのはタッカーではなく、コディ・ベリンジャー外野手だったのではないか』と冗談交じりに語られる声もあった。今季も残り約2か月となった今、この比較はもはや単なる冗談とは言えない。ニューヨーク・ヤンキースと再契約したベリンジャーはやや成績を落としたとはいえ、今季も依然として安定した打撃を見せている。一方、タッカーは獲得当初は大きな期待を集めたが、それは今や失望へと変わりつつある」と言及。



続けて、「こうした見方には結果論の側面もあるが、それでも昨季の各種指標を振り返れば、ベリンジャーを獲得するほうが賢明な選択だったことを示す数字はいくつも存在していた。しかし、ドジャースは従来の方針を覆してタッカー獲得に踏み切り、その結果、今では球団にとって重い足かせとなる大型契約を抱え込んでしまった」と記している。











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