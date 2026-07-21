ロッテの小島和哉が22日の楽天戦に先発する。

小島は球団を通じて「前半戦最後の先発登板となると思うので、自分に出来ることがなにかをしっかりと考えて、打者一人一人と向き合い、少しでも長いイニングを投げてチームの勝利に貢献できるように頑張ります」とコメント。

小島は今季ここまで11試合・59回を投げて、2勝6敗、防御率3.51の成績だ。なお、楽天は早川隆久が予告先発となっており、早稲田大の後輩との投げ合いになる。