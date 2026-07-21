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読売ジャイアンツの笹原操希は20日、東京ドームで行われた広島東洋カープ戦に「7番・右翼」でスタメン出場。6回に、逆転となる走者一掃の適時二塁打を放った。







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巨人は0－1と、1点ビハインドで6回裏の攻撃に入った。



広島のマウンドには先発の床田寛樹。1死満塁から6番のトレイ・キャベッジが左飛に倒れ、局面は2死満塁。プレッシャーがかかる場面で、7番の笹原が右打席に入った。











2ボール1ストライクからの4球目、インコースに来たスライダーを笹原が思い切り振り抜いた。



打球は痛烈なライナーとなって三塁の頭を超え、左翼線の長打コースへ。三人の走者が一気にホームに還る逆転の適時二塁打となり、巨人が3－1と試合をひっくり返した。



巨人は先発の井上温大が7回8奪三振1失点と好投。笹原の逆転打でリードした2点を、船迫大雅、森田駿哉、ライデル・マルティネスと繋いで守り切り、3－1で広島に勝利した。



殊勲の安打を放った笹原は、2021年育成選手ドラフトで4位指名を受けて上田西高から入団。チームに貴重な右打者として昨季に支配下契約を勝ち取ったが、そこから結果を残せず。



再び育成選手として迎えた今季、打撃で著しい進化を見せて6月下旬に支配下選手に舞い戻った苦労人だ。



ここまで15試合で打率.295、2本塁打と、一軍投手を前にしても力負けしない打撃を披露している。得点圏打率.364と勝負強さも持ち合わせる22歳が、名門巨人の新しい風となってチームをさらに押し上げそうだ。

























【動画】インコースを振り抜く！笹原操希が走者一掃の逆転タイムリー



DAZNベースボールのXより





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【了】