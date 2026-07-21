DeNAは21日、8月16日（日）に横須賀スタジアムで開催されるファーム・リーグ公式戦のハヤテ戦で『モバコンデー 2026』を開催すると発表した。

当日は、選手ブログや限定動画を楽しめる球団公式の有料サービス「モバイルコンテンツ」に関するコンテンツを多数用意。来場者へのモバコンステッカーの配布や、試合終了後のグラウンド開放など、イベントを通じてモバイルコンテンツの魅力を発信する。

また、イベントは球団OBで現在は広報部に所属し、モバイルコンテンツを担当する徳山壮磨が企画運営に参加。