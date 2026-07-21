球団のオフィシャル・パートナーである中日新聞社と中日球団は21日、90周年記念事業企画として90周年広報アンバサダーの山口一郎さんを招いて「サカナクション山口一郎のドラゴンズ応援You Tube LIVE」を中日スポーツ公式YouTubeにて実施すると発表した。

バンテリンドーム ナゴヤに足を運べない遠方のファンや観戦チケットが購入できなかったファンなどに“新しいドラゴンズ応援の場” を創出できないかと模索し、サカナクション山口一郎さんが試合を観ながらトークする様子をリアルタイムで配信する YouTube LIVE企画だ。

▼実施概要

主催：中日新聞社（制作協力：エイチームライフデザイン）

日程：8月11日(火・祝) 14時から試合終了まで（DeNA戦）

配信プラットフォーム：「中日スポーツ」公式YouTubeチャンネル（https://bit.ly/4wfE3je）

内容：サカナクション山口一郎さんとMCによるトーク。試合に関わる内容はもちろん、山口さんの興味関心に沿ってのフリートークが想定され、中日ドラゴンズ、サカナクションのファン全員が楽しめる内容。

※どなたでも無料でお楽しめる。

※試合映像、音声および画像は使用しない。

※お手元のテレビやラジオ、ネット配信等