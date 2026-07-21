滋賀大会のベスト4決定！ 近江、八幡商らが進出　昨夏代表の綾羽、春王者…

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第108回全国高校野球選手権滋賀大会は21日、準々決勝の4試合が行われ、ベスト4が出そろった。近江、彦根総合、滋賀短大付、八幡商が準決勝へ進出。昨夏代表の綾羽、今春の県大会を制した滋賀学園は姿を消した。



滋賀短大付は、今春のセンバツに出場した滋賀学園に11-4で7回コールド勝ち。2回に先制した後、その裏に逆転を許したが、3回に4点を奪って再逆転した。4回にも一挙5点を加え、16安打11得点で春王者を退けた。



八幡商は、昨夏代表の綾羽に5-3で勝利。2回に先制を許したものの、その後に反撃して試合をひっくり返し、ベスト4進出を決めた。綾羽の夏の甲子園出場は2年連続とはならなかった。











近江は彦根東に5-0で完封勝ち。2回に先制する、投手陣も相手打線を無得点に抑え、3年ぶりの準決勝進出を決めた。彦根総合も立命館守山を5-1で下し、ベスト4へ駒を進めた。



春王者と昨夏代表が準々決勝で姿を消した滋賀大会。準決勝は23日に行われる。









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