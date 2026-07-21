奈良大会のベスト8決定！ 天理、奈良大付ら進出　26年ぶり甲子園目指す郡…

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第108回全国高校野球選手権奈良大会は21日、3回戦が行われ、ベスト8が出そろった。昨夏王者の天理、奈良大付などが準々決勝へ進出。一方、今春のセンバツで準優勝した智弁学園は3回戦で姿を消した。





ベスト8に進んだのは、奈良商工、天理、畝傍、生駒、郡山、奈良大付、御所実、橿原学院。



大きな注目を集めたのは、奈良大付と智弁学園の一戦だ。奈良大付は序盤から得点を重ね、センバツ準優勝校を9-6で撃破。智弁学園は香芝との初戦に15-1で5回コールド勝ちを収めていたが、夏の甲子園出場はならなかった。



昨夏王者の天理は、大和広陵に7-1で勝利。初戦では橿原を3-0で下しており、2試合を勝ち抜いてベスト8へ駒を進めた。今春の県大会を制した天理に対し、同大会準優勝の畝傍も王寺工を6-2で破って勝ち残った。











奈良商工は磯城野との延長10回タイブレークを6-5で制した。生駒は奈良高専に5-3で勝利。郡山は高田との打ち合いを11-8でものにし、26年ぶりの甲子園に向けて準々決勝進出を決めた。



21日の3回戦では、御所実が法隆寺国際に4-3で勝利した。3点のリードを追いつかれた直後の6回、山中順清の適時内野安打で勝ち越し。その1点を守り抜いた。



橿原学院は10-7で奈良北に勝利し、ベスト8進出。奈良北は0-10から驚異の追い上げを見せたものの、及ばなかった。



センバツ準優勝の智弁学園が敗れる中、昨夏王者の天理や奈良大付ら競合が勝ち残った。準々決勝は22日から行われる。





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