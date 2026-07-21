西東京大会のベスト4決定！ 日大三が9回逆転3ランで劇的勝利　創価らも準…

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第108回全国高校野球選手権西東京大会は21日、準々決勝が行われ、ベスト4が出そろった。昨夏の全国準優勝校・日大三のほか、創価、八王子実践、明大八王子が準決勝へ進出した。



創価は20日の準々決勝で駒大に6-3で勝利。2回に2点を先制すると、3回には一挙4点を加えた。中盤以降に追い上げを受けたものの、序盤に築いたリードを守り切った。



八王子実践は5-2で佼成学園に逆転勝ち。初回に2点を先行されたが、3回に追いつくと、5回に勝ち越した。7回にも2点を加え、準決勝へ駒を進めた。











21日の準々決勝では、明大八王子が聖パウロ学園に11-4で勝利。2回に村松凜太朗の2点三塁打で先制すると、その後も得点を重ね、12安打11得点で準決勝へ駒を進めた。



日大三は東海大菅生に5-4で逆転勝ち。2-4で迎えた9回、無死一、二塁から2番・高道海心が逆転3ランを放ち、土壇場で試合をひっくり返した。連覇を目指す昨夏王者が、劇的な形でベスト4入りを決めた。



準決勝は24日に行われる。











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