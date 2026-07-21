ローマがウェストハムに所属するオランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィルの獲得に近づいているようだ。イタリアメディア『スカイ・スポルト』が報じている。

今夏の移籍市場で前線補強を優先事項とするローマ。とりわけ、オランダ代表FWドニエル・マレンのバックアッパーと左シャドーの補強は急務となっている。

フェネルバフチェへ完全移籍した元イングランド代表FWメイソン・グリーンウッド獲得から撤退した時点で、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督はサマーフィルをトップターゲットの一人とみなし、これまで個人間では幾度となく話し合いを行い、大筋で合意を取り付けた。

そういったなか、サマーフィルは自身のインスタグラムのストーリーズに「適切な時に、主である私がそれを実現させる。神の計画だ」と意味深な投稿もしていた。

一方、クラブ間ではこれまで2度の正式オファーがウェストハム側に拒否されていたが、各種ボーナス含め5000万ユーロ（約92億7000万円）まで提示額を引き上げた3度目のオファーは返答待ちではあるものの、受け入れられる可能性が高いとみられている。

なお、同選手には契約解除金が設定されているものの、ローマは選手本人の意思とクラブ間での話し合いによる合意を重視して交渉を進めているという。

サマーフィルは2001年生まれの現在24歳。母国の名門フェイエノールトの下部組織出身で、ADOデン・ハーグやリーズを経て、2024年夏にウェストハムへ加入した。在籍2年目の2025－26シーズンは左ウイング（WG）を主戦場に公式戦34試合に出場し5ゴール7アシストをマーク。FIFAワールドカップ2026のオランダ代表メンバーにも名を連ね、日本代表とのグループステージ初戦で初ゴールを決めたほか、続くスウェーデン戦では1ゴール1アシストと躍動した。

ローマではW杯でも前線でコンビを組んだマレンがエースストライカーとして君臨し、両ウイングバックを主戦場とするオランダ代表DFデフィン・レンシュも在籍しており、チームへの適応もよりスムーズにいくはずだ。