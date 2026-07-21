







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの宮下朝陽は20日、甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「7番・遊撃」で先発出場。5回に、逆方向への今季3号本塁打を放った。







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0－0で迎えた5回。攻めるDeNAはこの回先頭の7番・宮下が右打席に入る。



マウンドには阪神先発の大竹耕太郎。カウント3－1からの5球目、真ん中低めに来たツーシームを宮下が鋭く弾き返した。











乾いた音が甲子園に響き渡ると、打球は逆方向へ大きく伸びて右翼ポール際に飛び込んでいった。宮下の今季3号本塁打で、DeNAが好投の大竹から貴重な1点を奪った。



試合は7回まで1－0と均衡した展開が続いたが、8回にヘラル・エンカーナシオンが4号3ランを放ち、9回にも津田淳哉から3点をもぎ取ってリードをさらに拡大。7－0で阪神に快勝した。



勝利に貢献した宮下は、2025年ドラフト3位で東洋大から入団したルーキー。大学1年からレギュラーとなり、広角に長打を放てる強打者として評価を高めてプロ入り。その自慢のパンチ力で、百戦錬磨の技巧派左腕からアーチを架けた。



4連勝を飾ったDeNAは、7月に入って11勝4敗1分けと絶好調。3位の東京ヤクルトスワローズに対して2ゲーム差に迫り、上位進出が視界に入ってきた。





























【動画】逆方向に伸びた！宮下朝陽の3号先制ホームラン

DAZNベースボールの公式Xより













逆方向に伸びた



パンチ力が魅力のルーキー

宮下朝陽が先制ホームラン‼️



⚾️阪神×DeNA

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【了】