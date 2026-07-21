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第108回全国高校野球選手権京都大会は20日までに4回戦が行われ、ベスト8が出そろった。夏3連覇を狙う京都国際、秋春連覇の龍谷大平安をはじめ、甲子園出場経験を持つ8校が準々決勝へ進んだ。



勝ち残ったのは、龍谷大平安、立命館宇治、京都翔英、鳥羽、東山、京都両洋、京都国際、福知山成美。府立の鳥羽を除く7校が私立となった。



京都国際と龍谷大平安は、ともに接戦を制した。京都国際は乙訓に3-2で勝利。龍谷大平安は開建に5-4で競り勝ち、ベスト8入りを決めた。











京都翔英は京都外大西に7-0で7回コールド勝ち。立命館宇治も日星を10-2で8回コールドで下した。鳥羽は城南菱創に7-2、東山は嵯峨野に6-1で勝利。京都両洋は京都成章との投手戦を1-0でものにした。



福知山成美は亀岡に3-2で逆転サヨナラ勝ち。1-2で迎えた9回に2点を奪い、土壇場で試合をひっくり返した。



実力校が顔をそろえた京都大会のベスト8。準々決勝は22日から行われる予定となっている。







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