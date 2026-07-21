“戦国千葉”のベスト8の顔ぶれは？ 専大松戸、市船橋ら進出　習志野は延長…









高校野球 最新情報



第108回全国高校野球選手権千葉大会は20日、5回戦の8試合が行われ、ベスト8が出そろった。今春のセンバツでベスト4に進出した専大松戸、昨夏王者の市船橋などが準々決勝へ進出。習志野は延長タイブレークの接戦を制した。



ベスト8に進んだのは、専大松戸、市船橋、暁星国際、拓大紅陵、東京学館浦安、習志野、成田、志学館。県内の実力校が顔をそろえ、“戦国千葉”らしい顔ぶれとなった。



習志野は日体大柏に2-1でサヨナラ勝ち。2回に先制を許したが、4回に暴投で同点に追いついた。1-1のまま延長10回タイブレークに突入すると、1死二、三塁から檜垣満が適時内野安打を放ち、試合を決めた。ノーシードからベスト8入りを果たした。











市船橋は市松戸との打ち合いを8-7で制し、昨夏王者として準々決勝へ駒を進めた。専大松戸は千葉商大付、拓大紅陵は市原中央に、ともに2-1で競り勝った。



東京学館浦安は幕張総合に14-4で7回コールド勝ち。志学館は千葉経大付に11-0で大勝した。暁星国際は流経大柏を7-3で下し、成田は安房に3-1で勝利してベスト8入りを決めた。



接戦を勝ち抜いた伝統校から、勢いに乗る実力校まで、多彩な顔ぶれとなった千葉大会のベスト8。激戦区を制し、甲子園への切符をつかむのはどの高校になるだろうか。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】