







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの野村佑希は20日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦に「6番・三塁」でスタメン出場。4回の守備で、好判断から見事に併殺を完成させた。



日本ハムは0－3と3点ビハインドで、4回裏の守備に就いた。



マウンドには先発の有原航平。この回先頭の杉澤龍に出塁を許し、無死一塁で9番の福永奨を打席に迎えた。



福永はバントの構えから初球を見逃して1ストライク。続く2球目を投手方向にバントした。











ボールは高くバウンドして投手前に上がったが、シフトを敷いて前進していた三塁の野村が素早く捕球すると、迷うことなく二塁へ送球。



二塁ベースカバーに入った遊撃の水野達稀が見事に捕球して一塁走者を封殺し、そこから流れるように一塁転送。最後は一塁ベースカバーに入った奈良間大己が大開脚で捕球した。



最初の判定はセーフだったが、日本ハムのリクエストの結果、判定が覆ってアウト。野村の好判断によって見事な併殺が完成し、日本ハムがピンチの芽を摘んで先発の有原を盛り立てた。



守りから攻撃へと良い流れを生み出したい日本ハムだったが、オリックス先発の九里亜蓮が7回3安打無失点と好投。



その後もオリックスの椋木蓮、アンドレス・マチャドという継投の前に打線が沈黙した日本ハムは、0－3で完封負けを喫した。



日本ハムは同カード3連戦を2勝1敗とし、22日からベルーナドームで行われる埼玉西武ライオンズとの2連戦に臨む。

























【動画】野村佑希が迷わず二塁送球！鮮やかな併殺プレーがこちら

DAZNベースボールのXより









ピンチの芽を摘む



ナイス判断からの大開脚

野村佑希→水野達稀→奈良間大己



※リクエストで判定覆りアウト



⚾️オリックス×日本ハム

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【了】