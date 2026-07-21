







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、今季たびたび感情的な振る舞いで注目を集めてきた。本人は野球に集中するためSNSのアカウントを削除したようだが、批判的な声は消えていない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。



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ラッシングは昨季の新人時代よりも大きな役割を担う中、感情をコントロールする難しさについて繰り返し語ってきた。対戦相手との激しいやり取りや、ベンチ内で怒りをあらわにする場面が相次ぎ、今季の球界で話題の人物となっている。



ラッシングは「わざとやっているとは言えない。試合で競い合う中で、少し本能的なものだと思う。闘争心が高まると、まるで自分を外から見ているような感覚になり、身体が勝手に動いてしまう」と話した。



大谷翔平選手との間で問題が生じるなど、不安定な場面もあった一方、打撃では飛躍のシーズンを送っている。今季はオールスターブレイクまでで打率.254、本塁打10、OPS.812を記録している。



それでも暴言が目立つラッシングについてウォーレン氏は「ウィル・スミス捕手が首の怪我で離脱中であるため、ラッシングは3年連続のワールドシリーズ制覇を目指す中で、存在感を発揮する機会を得続けるだろう。試合中の奇行は時折抑える必要があるかもしれないが、彼の最大の焦点は、ドジャースが目標を達成できるよう手助けすることにある」と言及した。











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