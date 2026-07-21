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第108回全国高校野球選手権埼玉大会は20日、5回戦の8試合が行われ、ベスト8が出そろった。浦和学院、花咲徳栄、昌平など、勝ち残った8校はすべてシード勢となった。



ベスト8に進んだのは、浦和学院、秀明英光、大宮東、立教新座、花咲徳栄、川口市立、山村学園、昌平。公立では大宮東と川口市立の2校が準々決勝へ駒を進めた。



浦和学院は早大本庄に12-0で5回コールド勝ち。初回に先制すると、2回に7点、3回にも3点を加え、序盤で試合を決めた。山村学園も西武台を10-0の5回コールドで退け、危なげなくベスト8入りを果たした。



花咲徳栄は武蔵越生に5-2で勝利。秀明英光は熊谷商を2-0で下した。秀明英光は4回に先制し、8回に追加点。相馬佑紀投手が5安打完封で勝利に導いた。











大宮東は浦和麗明との接戦を2-1で制した。川口市立は正智深谷に3-1で勝利。7回に先制を許したが、その裏に満塁から3点三塁打が飛び出し、試合をひっくり返した。



その中で、激しい打ち合いとなったのが昌平と浦和の一戦だ。昌平は初回に先制を許したが、2回に7者連続安打などで一挙8点を奪って逆転。その後も浦和に食い下がられたものの、23安打21得点を記録し、21-12で勝利した。両校合わせて33得点、42安打に及ぶ乱打戦を制し、準々決勝進出を決めた。



立教新座も7-3で市川越を退けてベスト8入り。ノーシード勢は5回戦で姿を消し、春の県大会でシード権を獲得した8校がそろって準々決勝へ進む結果となった。



準々決勝は22日に行われる予定。実力校が順当に勝ち上がった埼玉大会で、甲子園への切符を懸けた戦いはさらに激しさを増していく。









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