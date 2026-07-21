波乱相次ぐ兵庫…ベスト8の顔ぶれは？ 公立勢5校が進出、強豪・神戸国際大…

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第108回全国高校野球選手権兵庫大会は20日、5回戦の8試合が行われ、ベスト8が出そろった。明石商や社など公立勢5校が準々決勝へ進出。神戸国際大付をはじめとする私立3校も勝ち残った。



ベスト8に進んだのは、東播磨、社、西脇工、明石商、加古川西、須磨学園、神戸国際大付、三田松聖。公立勢が5校を占める顔ぶれとなった。



この日、大きな注目を集めたのが、報徳学園と東洋大姫路の敗退だ。



明石商は、今春の近畿大会を制した報徳学園に8-0で7回コールド勝ち。初回に先制すると、3回には一挙6点を奪って主導権を握った。実力校同士の一戦は大差がつく展開となり、明石商が秋、春と敗れていた相手に雪辱を果たした。











加古川西は、昨夏王者で今春のセンバツにも出場した東洋大姫路に6-4で逆転勝ち。初回に2点を先行されたものの、直後の2回に7安打を集めて6点を奪い、一気に試合をひっくり返した。公立の実力校が、昨夏王者を退けてベスト8入りを果たした。



そのほかの公立勢では、社が市尼崎に7-0で7回コールド勝ち。東播磨は滝川二との接戦を3-2で制し、西脇工は神戸学院大付を8-4で退けた。



私立勢では、今春のセンバツに出場した神戸国際大付が小野に3-0で完封勝ち。三田松聖は神戸商に2-1で競り勝ち、須磨学園は仁川学院に13-2で5回コールド勝ちを収め、初のベスト8進出を決めた。



昨夏王者と今春の近畿王者が姿を消し、公立勢が過半数を占めた兵庫大会のベスト8。混戦を勝ち抜き、甲子園への切符をつかむのはどの高校になるだろうか。









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