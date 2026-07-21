○ フィリーズ 10 － 7 ドジャース ●

＜現地時間7月20日 シチズンズ・バンク・パーク＞

ドジャースの大谷翔平選手（32）が20日（日本時間21日）、敵地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。申告敬遠での出塁はあったものの4打数無安打2三振に倒れ、チームも連敗を喫した。

初回の第1打席に名前がコールされると、熱烈なフィリーズファンから大ブーイング。相手のエース左腕・サンチェスの前に3球三振に倒れると、今度はフィリーズファンの大歓声が響き渡った。

再び先頭だった3回の第2打席は、フルカウント後の低めシンカーをひっかけ二ゴロ。三たび先頭だった5回の第3打席は、追い込まれたあとの外角シンカーにバットが出ず見逃し三振に倒れた。

2点ビハインドで迎えた6回の第4打席は、二死二、三塁の好機で2番手右腕のカーカリングと対峙。しかし、ここは勝負を避けられ一塁へ歩いた。

5点ビハインドとなった8回の第5打席は、二死無走者で4番手左腕・アルバラドと対戦し二ゴロ。この日は4打数無安打、1四球2三振の打撃結果で、今季の打率は.287、OPSは.930となった。

ドジャースは投手陣が5本塁打を浴びるなど8回までに10失点を喫し、6回途中6失点の先発・シーハンは7敗目（4勝）。打線は5番・ベッツの2本塁打含む4安打3打点の活躍などで7点を奪うも勝利にはつながらなかった。