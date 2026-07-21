







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、マックス・マンシー内野手に今季の球団オプションを行使すると、さらに2027年までの契約延長にも合意した。市場価値からすると安値だという見方もあるが、本人にとってはそれ以上に大事なことがあったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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マンシーは今季契約が1000万ドルで、2027年の契約が700万ドル。また、2028年に関しても1000万ドルの球団オプションが付与されているが、他球団とより高額な契約を結ぶことも十分可能だったとされている。



同メディアは「マンシーはこれだけの好成績を残しながらも、年俸を抑える決断をした理由について思いを明かした」としつつ、「大好きな野球を続ける理由は、競い合うことが好きだからだ。そして、勝つために最高の環境でプレーしたいと思っている。その点で、ここ以上の場所はない。契約について決断する時も、いつもそれが一番の判断材料だった。だから、僕にとっては迷う余地なんてなかったんだ。お金は本当に重要ではなかった」という本人のコメントを紹介。



続けて、「マンシーは2017年にドジャースとマイナー契約を結んだ。球団は彼に特別な才能を見いだし、メジャーで実力を証明する機会を与えた。しかし、おそらくその球団ですら、彼がここまでの選手へ成長し、チームの成功に欠かせない存在になるとは予想していなかっただろう」と記している。











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