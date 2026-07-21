千葉ロッテマリーンズは7月20日、ZOZOマリンスタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦において、株式会社ロッテの冠協賛試合「冷たくて青い、夏が来た。クーリッシュ＆爽DAY」を開催し、ロッテ「クーリッシュ」と「爽」のTVCMに出演する星街すいせいさんと初音ミクさんによる特別なファーストピッチセレモニーを実施した。
セレモニーでは、球場メインビジョンに星街すいせいさんと初音ミクさんが登場。初音ミクさんがエールを送る中、星街すいせいさんがマウンドへ上がった。
ファーストピッチを前に「剛速球を目指してがんばります！！」とコメントしていた星街すいせいさん。注目が集まる中で投じた一球は見事ストライク投球。球場のスピードガンには105キロと表示。
ファーストピッチセレモニーでは、球場メインビジョンとマウンドが連動した特別演出が行われた。
【動画】石川慎吾も反応出来ず…星街すいせいさんがファーストピッチで105キロ投球
【ファーストピッチセレモニー】
石川慎吾 選手もびっくりの剛速球!?😲😮
思わず困惑してしまう速さのボールを披露！✨
ファーストピッチセレモニーに 星街すいせい さん
初音ミク さんが登場しました！⚾
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