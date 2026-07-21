







千葉ロッテマリーンズは7月20日、ZOZOマリンスタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦において、株式会社ロッテの冠協賛試合「冷たくて青い、夏が来た。クーリッシュ＆爽DAY」を開催し、ロッテ「クーリッシュ」と「爽」のTVCMに出演する星街すいせいさんと初音ミクさんによる特別なファーストピッチセレモニーを実施した。







セレモニーでは、球場メインビジョンに星街すいせいさんと初音ミクさんが登場。初音ミクさんがエールを送る中、星街すいせいさんがマウンドへ上がった。



ファーストピッチを前に「剛速球を目指してがんばります！！」とコメントしていた星街すいせいさん。注目が集まる中で投じた一球は見事ストライク投球。球場のスピードガンには105キロと表示。



ファーストピッチセレモニーでは、球場メインビジョンとマウンドが連動した特別演出が行われた。

































【動画】石川慎吾も反応出来ず…星街すいせいさんがファーストピッチで105キロ投球













【ファーストピッチセレモニー】

石川慎吾 選手もびっくりの剛速球!?😲😮

思わず困惑してしまう速さのボールを披露！✨

ファーストピッチセレモニーに 星街すいせい さん

初音ミク さんが登場しました！⚾



👇ライブ配信・見逃し配信を見る

— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV)【関連記事】【了】