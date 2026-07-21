バイエルンは20日、オーストリア代表MFコンラート・ライマーとの契約を2029年6月30日まで延長したことを発表した。

現在29歳のライマーは2023年夏にライプツィヒからのフリートランスファーでバイエルンへ移籍。ここまで公式戦通算136試合出場で7ゴール19アシストを記録している。本職の中盤だけではなく、両サイドバック（SB）をこなせる器用さを持ち合わせており、いぶし銀の働きでドイツの盟主を支えている。

そのライマーの現行契約は2027年6月30日までとなっており、一時はサラリーを巡る交渉が難航しているとの報道も出ていたが、最終的に合意に至った。

オーストリア代表としてFIFAワールドカップ2026でもプレーした多才なMFは、今回の契約延長の喜びを語っている。

「FCバイエルンのユニフォームを着てピッチに立つことは、僕にとって特別なことだ。ミュンヘンでの生活に満足していること、そしてこのチームでサッカーをするのが本当に楽しいことは、これまでも繰り返し伝えてきた。ここに来た初日からずっと、そう感じているんだ。様々なポジションでチームの力になれるし、これからもバイエルンのために一瞬一瞬、全力を尽くしたいと思っている。このチームなら何でも成し遂げられるはずだ。シーズンが再び始まるのが待ちきれないね」

【公式発表】ライマーの2029年までの延長が契約発表