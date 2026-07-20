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ロサンゼルス・ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手は、先発ローテーションで安定した投球を続け、重要な戦力へ成長している。その一方で、タリク・スクーバル投手を獲得する大型トレードが実現する場合、最有力の交換要員になるかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



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ロブレスキが好投を続けるほどトレード市場での価値も高まる。しかし、トレード期限が迫る中、ドジャースが大型補強を準備している場合、ロブレスキが他球団から狙われることになる。



一方でデトロイト・タイガースはスクーバルを保有することで交渉上の強い立場にあり、先発投手の選手層も不足している。そのため、交渉に応じる場合はロブレスキを要求し、場合によっては獲得の必須条件とするかもしれない。



ドジャースは生え抜き選手を絶対に手放さない球団ではないものの、ウィル・スミス捕手、ダルトン・ラッシング捕手、アンディ・パヘス外野手らを例外的に残してきた。球団はロブレスキも同様に放出不可能な選手とするのか、トレード期限までに判断しなければならない。



急浮上したロブレスキの放出案についてステビンス氏は「現時点で、ドジャースのロースターの中で最も価値のあるトレードの切り札は彼かもしれない。タイガースが彼を要求しなければ、十分な検討を行ったとは言えないだろう。ドジャースは、ロブレスキの要求が交渉の論外なのか、それとも交渉の手段なのかを見極める必要がある」と言及した。













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