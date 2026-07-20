







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨季までワールドシリーズ（WS）を連覇している。今季3連覇となれば、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となる偉業となるが、ミルウォーキー・ブルワーズが最大の障壁として立ちはだかるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ブルワーズは日本時間17日時点で、2位に5ゲーム差をつけナリーグ中地区首位に立っている強豪。ドジャースは昨季のリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で対戦しているが、この時は4勝0敗と圧倒している。



ただ、同メディアは「ブルワーズは未だWS制覇を経験しておらず、最後に進出したのも1982年までさかのぼる。しかし、今年はその歴史が変わるかもしれない。現球界最高とも評されるジェイコブ・ミジオロウスキー投手がいる上、先発ローテの主力であるカイル・ハリソン投手とブランドン・ウッドラフ投手も復帰を控えている。打線では、スター選手のジャクソン・チョウリオ外野手が中心を担っている」と言及。



続けて、「チームはこのところ積極的な補強を続けており、水曜日には元オールスター右腕のランス・マカラーズJr.投手を獲得する大型トレードを成立させた。こうした戦力の充実ぶりから、複数のMLB記者が最近、『今秋のブルワーズにはドジャースを王座から引きずり下ろすだけの力がある』と評価している」と記している。











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